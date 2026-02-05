Los Avant gratis en Lleida para paliar la crisis ferroviaria reciben unas 700 reservas diarias

Publicado por ALBERT BATLLE Creado: Actualizado:

La crisis ferroviaria que sigue tensionando la movilidad en Lleida sirvió para que Renfe pusiera en marcha el pasado 26 de enero cuatro nuevas circulaciones de trenes Avant entre la capital del Segrià y Barcelona, dos de ida y dos de vuelta. Desde entonces, estos convoyes han registrado 10.400 reservas válidas hasta el próximo domingo, lo que suponen una media superior a las 700 solicitudes diarias. Así lo informó ayer la operadora ferroviaria, que en un principio tendrá disponible este operativo de refuerzo hasta finales de mes.

Los nuevos trayectos suponen 581 plazas adicionales diarias para los usuarios del corredor. Salen cada día de la estación de Lleida-Pirineus en dirección a Camp de Tarragona y Barcelona-Sants a las 7.25 horas y a las 16.45. En sentido contrario, los convoyes parten de la estación barcelonesa a las 6.00 horas y a las 15.05 horas. Además, se prevé que estas frecuencias pasen a ser permanentes en un futuro.

Mientras, los trenes de Rodalies de Lleida lograron cumplir horarios pese a los trasbordos necesarios en varias líneas y las limitaciones por velocidad en todas ellas. En la alta velocidad entre Lleida y Barcelona, en cambio, las demoras llegaron a la hora, y también hubo algunas cancelaciones, como un AVE en dirección Barcelona previsto para las 13:19.

Mientras, el portavoz de Renfe en Catalunya, Antonio Carmona, aseguró que la operativa de la compañía ferroviaria alcanzaría ayer el 80% de la oferta habitual, a la que sumó 10 tramos que se completaron por carretera, pero admitió que la demanda seguía al 75%. Carmona anunció que podría haber retrasos “puntuales” en algún momento del día, pero un atropellamiento registrado en la estación de Montcada Bifurcació (Barcelona) poco después de las cinco de la tarde dio al traste con las previsiones de Renfe.

El suceso obligó a interrumpir el servicio de la línea R4 (Sant Vicenç de Calders-Manresa), y las demoras provocadas se sumaron a las que llevan días causando las limitaciones de velocidad que se imponen para poder avanzar en las tareas de adecuación y mejora de la infraestructura ferroviaria. En la R11 (Barcelona-Portbou) los retrasos superaron la hora, en las R15 (Barcelona-Riba-roja d’Ebre) y la R17 (Barcelona-Salou-Port Aventura) las demoras alcanzaron los 40 minutos, mientras que en la R16 (Barcelona-Tortosa-Ulldecona) y la R1 (Molins de Rei-Maçanet-Massanes), fueron de 25 y 20 minutos respectivamente. La R4 ya presentaba 20 minutos de retraso antes del atropellamiento.

Por otro lado, Carmona afirmó también que un total de 320.000 usuarios en toda Catalunya han adquirido el abono gratuito de Rodalies desde que se puso a disposición de los usuarios, y reiteró que se habían destinado 150 autobuses para hacer servicios alternativos. Un día más, no obstante, rechazó poner fecha para la recuperación de la normalidad en la red ferroviaria. “No tenemos fechas”, admitió.

Los sindicatos mantienen la convocatoria de huelga los días 9, 10 y 11

La primera reunión entre el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, y los sindicatos ferroviarios terminó ayer sin ningún acuerdo respecto a la huelga convocada para el 9, 10 y 11 de febrero en todas las compañías, aunque ambas partes se emplazaron a un segundo encuentro previsto para hoy. Fuentes del ministerio confiaron en llegar a un pactoen los próximos días que sirva para cumplir con las reivindicaciones sindicales, principalmente en el incremento de la seguridad en las operaciones ferroviarias, sobre todo tras los accidentes de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona).En cambio, fuentes sindicales aseguraron que las posiciones son distantes. Desde el Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf) se destacó que había sido una reunión preliminar, en la que se abordó de manera general la problemática relativa a la seguridad y calidad del sistema ferroviario, así como las reivindicaciones del colectivo de maquinistas sobre la necesidad de un “cambio estructural”.Fuentes de CCOO, por su parte, explicaron que las principales reivindicaciones pasan por acometer un “cambio de paradigma en el mantenimiento ferroviario”, incrementar la plantilla en Adif y solucionar las deficiencias de seguridad encontradas en la infraestructura.Mientras, la consellera de Territorio de la Generalitat, Sílvia Paneque, y el secretario de Estado, José Antonio Santano, se reunieron para repasar las actuaciones que se están llevando a cabo en 31 puntos de la red ferroviaria para mejorar la infraestructura, en las que trabajan unos 400 técnicos de Adif.