Quejas crecientes por el mal estado de la N-260 entre el Alt Urgell y la Cerdanya

El mal estado de conservación del Eix Pirinenc (N-260) en el tramo entre El Pont de Bar y Martinet es objeto cada día de quejas y críticas de los usuarios de esta carretera estatal. El frío y el uso intensivo de potasa para evitar placas de hielo en invierno provocó a principios de año la aparición de decenas de hoyos de gran profundidad. La situación ha ido empeorando y las quejas también. Carreteras del Estado lleva a cabo un parcheado provisional para mejorar la seguridad. El subdelegado del Gobierno en Lleida, José Crespin, anunció ayer la renovación integral del pavimento a partir de abril. En 2024, Estado y Generalitat acordaron invertir 260 millones en la N-260.