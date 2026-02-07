Los cinco nuevos jueces de Lleida juran el cargo

Vista general de la sede de los juzgados de Lleida. - SEGRE.

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya acogió ayer el acto de jura o promesa de los 39 jueces que inician su carrera en un órgano judicial en Catalunya como primer destino.

Cinco jueces tienen destino en Lleida: cuatro a la Sección Civil y de Instrucción de los Tribunales de Instancia de Cervera, la Seu d'Urgell, Tremp y Vielha y otra plaza en Lleida en expectativa de destino. El martes tuvo lugar la entrega de despachos con Felipe VI.