TRIBUNALES
Los cinco nuevos jueces de Lleida juran el cargo
A Catalunya se destinan un total de 39
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya acogió ayer el acto de jura o promesa de los 39 jueces que inician su carrera en un órgano judicial en Catalunya como primer destino.
Cinco jueces tienen destino en Lleida: cuatro a la Sección Civil y de Instrucción de los Tribunales de Instancia de Cervera, la Seu d'Urgell, Tremp y Vielha y otra plaza en Lleida en expectativa de destino. El martes tuvo lugar la entrega de despachos con Felipe VI.