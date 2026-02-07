Era Val d’Aran entrene futurs expèrts en lauegi e geodiversitat
Era Val d’Aran a acuelhut un talhèr nomentat “Era geodiversitat e eth risc entara gestion des zònes de montanha, laguens deth màster universitari en Gestion d’Airaus de Montanha dera Universitat de Lhèida (UdL), damb era collaboracion dera UAB, UB, UdG e URV. Aguest an, es lauegi de nhèu aueren un papèr destacat en programa formatiu. Eth responsable e geològ deth Centre de Lauegi deth Conselh Generau d’Aran, Jordi Gavaldà, a explicat as alumnes eth foncionament deth servici de prediccion de lauegi, eth trabalh que se hè en centre de contròl de Casau e es modèls que s’empleguen entà simular era evolucion deth mantèth nivau. Segontes Gavaldà, eth celh de nhèu ja supère es 1,70 mètres, “fòrça per dessús dera mejana des darrèrs 30 ans”, a despiet que “non ei un iuèrn excepcionau”. Avertic que, s’aumenten es temperatures, i aurà “ua importanta activitat de lauegi naturaus de nhèu umida”. Pendent er iuèrn ei previst provocar entre sèt e ueit lauegi controladi. Eth ta-lhèr universitari se desvolopèc ena Val d’Aran coma territòri d’estudi pera sua riquesa geologica, ambientau e paisatgistica, e tanben pes rèptes que supause era gestion sostenibla d’un territòri de montanha damb un naut valor naturau e culturau.