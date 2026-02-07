Farolas que funcionan con energía solar, en pruebas en la zona de Partialles

La Paeria de Balaguer ha culminado la instalación de cuatro farolas solares en las escaleras que conectan la calle de la Giradeta con la calle Serra Vicenta, en el barrio de Partialles, dentro de la zona del Secà. Esta actuación responde a la demanda vecinal de reforzar la iluminación de este paso, hasta ahora con carencias importantes, por motivos de seguridad.

La paera de Urbanismo, Laia Vilardell, destacó que este espacio quedaba muy oscuro de noche y esto generaba inquietud entre los vecinos. Añadió que el proyecto se impulsa como una prueba piloto, ya que las nuevas luminarias funcionan exclusivamente con energía solar y no requieren conexión eléctrica. Si el resultado es satisfactorio, el consistorio valorará la posibilidad de aplicar el mismo sistema en otros puntos de la localidad.

La instalación se ha llevado a cabo por personal técnico de la propia Paeria, lo que ha permitido abaratar costes a la actuación. La inversión asciende a unos 1.700 euros, financiados con fondos municipales. Paralelamente, se ha llevado a cabo un trabajo de mejora de la vegetación del entorno, dentro del programa Treball als Barris, con el objetivo de optimizar la accesibilidad y la visibilidad del área de la zona del Secà.