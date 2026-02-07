Ferrocarrils de la Generalitat invierte 136.000€ en el Parc Astronòmic del Montsec

Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) ha sacado a licitación obras de reparación de patologías a la fachada del edificio principal del Parc Astronòmic del Montsec, en Àger.

Esta intervención tiene como objetivo mejorar la seguridad, la estanquidad y la eficiencia del inmueble, garantizando la plena operatividad y la calidad del servicio que ofrece a los visitantes.

Los trabajos contemplan la demolición y reconstrucción de muros defectuosos, la impermeabilización de varias zonas y la instalación de nuevos elementos estructurales. Esta actuación cuenta con un presupuesto de 39.984 euros.

También ha licitado la reforma parcial de la sala celostato del mismo edificio, con una inversión de 96.000 euros. Esta intervención busca mejorar la seguridad y el confort del espacio.