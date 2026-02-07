El Govern anuncia el desbloqueo del tramo Xerallo-El Pont del Eix Pirinenc y la próxima mejora de Comiols

Publicado por EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Creado: Actualizado:

El conseller de Presidencia en funciones de President, Albert Dalmau, ha anunciado esta mañana en Tremp, en la apertura de la jornada Connectem el Pirineu, que hoy mismo sale a licitación el estudio informativo y de impacto ambiental de la mejora del tramo de la N-260 (Eix Pirinenc) entre Xerallo y El Pont de Suert, que estaba encallado desde hace treinta años. Ha detallado que una de las obras que prevé es un túnel de 2 kilómetros dentro de una actuación de 6 kilómetros entre Perves y Viu de Llevata. Este proyecto forma parte de las encomiendas de gestión del Gobierno del Estado al de la Generalitat. En este sentido, el delegado del Gobierno en Catalunya, Carlos Prieto, ha destacado que la N-260 es "la espina dorsal de la movilidad en el Pirineo".

Dalmau también ha anunciado que hoy también se licitan las obras de mejora del puerto de Comiols entre Pont d'Alentorn y Vall-llebrera, para que puedan comenzar el próximo otoño. Su presupuesto es de 22 millones de euros. Asimismo, ha indicado que en breve saldrán a concurso la mejora de la C-28 en la zona de Sorpe por 10,5 millones, y otros 3 millones para actuaciones de prevención de aludes en la Bonaigua.

Además, ha avanzado que en marzo se licitará el primer tramo de la instalación de fibra óptica en los 433 kilómetros del Eix Pirinenc. Será el de Puigcerdà a La Seu d'Urgell, de 47 kilómetros. "No se puede tolerar que haya una Catalunya de dos velocidades. El Pirineo no es una cuota, sino una tierra de oportunidades", ha manifestado.

El acto de clausura lo ha presidido el conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, y se ha anunciado la creación del primer centro del Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentarias (IRTA) en el Pirineo. Se presentará el 19 de febrero en un acto institucional en la Seu d'Urgell y el centro se incorporará a la red de investigación aplicada del IRTA distribuida por todo el país, integrada por 20 centros.

Por otro lado, ahora mismo es información pública el anteproyecto de la nueva Ley de alta montaña, presentada por el Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, abierta a la presentación de alegaciones por parte de entidades y la ciudadanía interesada. El nuevo marco legal se concibe como ley de fomento económico y dinamización del territorio partiendo de su singularidad, y sustituirá a la actual legislación aprobada hace más de 40 años, para hacer frente a los nuevos retos y cambios económicos, sociales, ambientales e institucionales de las últimas décadas.

Entre otros, prevé impulsar cada seis años un Plan de actuaciones estratégicas que recogerá los proyectos innovadores, tractores de la economía, generadores de bienestar y efectos supramunicipales que recibirán financiación pública.