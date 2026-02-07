Nuevo vial seguro entre Albesa y las piscinas

Albesa ha aprobado el presupuesto municipal para 2026, que asciende a 2,4 millones de euros y centra sus principales inversiones en la mejora de la red de agua potable y la construcción de un nuevo vial que conectará el núcleo urbano con la zona deportiva y las piscinas municipales.

El nuevo vial de acceso a la zona deportiva ofrecerá una alternativa a circular la carretera de Lleida por el Camí del Riu. Tendrá cinco metros de ancho con tres carriles separados: uno para automóviles, otro carril bici y otro para peatones. La inversión se estima en 300.000 euros, de los cuales 150.000 provendrán de una subvención de Trànsit. El nuevo trazado mejorará la seguridad de los vecinos que se desplazan a las piscinas y evitará giros peligrosos en la carretera hacia Lleida.

Otra de las actuaciones previstas es la eliminación total del fibrocemento de las conducciones de agua. En este ámbito se invertirán 164.000 euros, con una subvención de la Agencia Catalana del Agua. Es una actuación que comenzó en su día con la retirada de este material tóxico de las cubiertas de los depósitos de agua, en los que se instalaron nuevas tejas aislantes. Ahora está previsto sustituir los últimos tramos de tuberías con fibrocemento. El alcalde, Antoni Balasch, apuntó que aún quedan algunos tramos de conducción de agua con amianto y que, con estos trabajos, toda la red del agua quedará modernizada.