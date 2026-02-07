Trabalhs ena pista ciclabla de Gausac tà Aubèrt
Eth Conselh Generau d’Aran, a trauès dera sua brigada de servicis, trabalhe ena neteja de vegetacion ena canalizacion deth pas d’aigua enquiara arqueta deth camin ciclable que va de Gausac tà Bèussa. Ath long d’aguesti dies, se retirarà tanben un arbe queigut en tram entre Bèussa e Aubèrt. Aguestes accions formen part des trabalhs de manteniment des pistes e accèssi tar entorn naturau dera Val, tà garantir era seguretat e era accessibilitat des visitants e vesins. Era gestion des accèssi tar entorn naturau dera Val d’Aran includís mesures de regulacion e contròl, com eth calendari d’accessibilitat estacionau, era installacion de pantalhes informatives e era atencion personalizada en punts d’informacion. Eth Conselh impulse aguestes accions tà preservar er entorn e desmassificar es espacis naturaus.