Vecinos de Artesa de Segre, sin agua del grifo para beber y cocinar

Imagen de archivo de la travesía de la C-14 en Artesa de Segre. - E. F..

Los vecinos de los pueblos de Coll de Rat, Vilves, Tudela y Serò, en Artesa de Segre, no pueden beber agua del grifo ni utilizarla para cocinar porque sale turbia. El ayuntamiento advierte de la detección de niveles de turbiedad a la red por encima del límite y recomienda “abstenerse de consumir agua de la red para beber o cocinar”.

El alcalde, Francesc Puigpinós, explicó que el origen de la incidencia se encuentra en la misma captación, a raíz del episodio de lluvias de los últimos días. “Estos pueblos captan directamente del río Segre y de allí pasa a un depósito. Con las últimas tormentas, el agua sale turbia y no es apta para el consumo”, detalló.

Recordó que el consistorio dispone de un plan director de la red de agua municipal, pero lamentó que todavía no se han ejecutado las obras necesarias para evitar situaciones similares. En este sentido, subrayó que “para este año es una prioridad para el consistorio frenar la falta de inversión en la red de agua de los pueblos” y avanzar en la modernización de las instalaciones.

El alcalde no pudo concretar hasta cuando se mantendrán las restricciones, ya que la normalización del servicio dependerá del estado del agua del río Segre. No obstante, el primer edil confió en que esta situación se podrá resolver “pronto”.