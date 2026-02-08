Más de 339.000 euros en ayudas para caminos de montaña

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El departamento de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica ha concedido 584.760 euros en el marco de la convocatoria de subvenciones para actuaciones de mantenimiento de caminos no rodados de titularidad municipal en las comarcas de montaña y Aran, de los cuales 339.341,79 corresponden a la demarcación de Lleida.

Se trata de ayudas para acciones ejecutadas entre el 16 de septiembre de en el 2024 y el 15 de septiembre del 2025, como por ejemplo limpieza de vegetación, reposición de muros de piedra seca, repaso de señalización, mantenimiento de barandillas o peldaños y recolocación de postes indicadores caídos por causas meteorológicas o vandalismo.

Los beneficiarios son los consejos comarcales y el Conselh Generau de Aran, que actúan por delegación o encargo de los municipios, que son los titulares de los caminos.

En concreto, el departamento ha otorgado 35.000 euros al Alta Ribagorça, 81.203 al Alt Urgell, 77.497,49 en el Pallars Jussà, 79.250 en el Pallars Sobirà, 53.391,30 en el Solsonès y 44.500 en Aran. También hay ayudas para la Cerdanya (40.500 euros), el Berguedà (67.769,26) y la Garrotxa (49.250).