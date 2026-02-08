Bomberos voluntarios recogen firmas para conseguir tener Seguridad Social

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El colectivo Bombers Precaris en Lluita ha iniciado una recogida de firmas a través de la plataforma Change.org para “exigir el reconocimiento de nuestros derechos laborales. La Generalitat nos llama voluntarios, pero en realidad somos sobre bomberos low cost”. Iniciada el viernes, ayer ya se contaba con unas 1.500 adhesiones donde reclaman que haya un reconocimiento de la relación laboral y tengan Seguridad Social y prevención de riesgos laborales.

Entre noviembre y diciembre del año pasado más de 240 bomberos voluntarios —110 de las comarcas de Lleida— se sumaron a una demanda colectiva contra la Generalitat para exigir la equiparación de las condiciones laborales y salariales con los bomberos de profesión. Reclaman al Govern que les dé de alta en la Seguridad Social para que, en caso de accidente, queden cubiertos, ya que ahora se sienten “desprotegidos”.

Desde Bombers Precaris en Lluita aseguraron que su relación con la administración ha trascendido los límites del voluntariado y se ha convertido en una relación laboral “encubierta”, que denominaron “de uberización” del servicio público. La primera demanda se presentó en Lleida el pasado 21 de noviembre.