Bosques más resistentes al fuego en la Faiada de Malpàs

Un bosque con menos árboles para hacerlo más resistente ante incendios. Este es el objetivo de una intervención que prepara la Generalitat en 150 hectáreas de superficie forestal de su propiedad en La Faiada de Malpàs, incluida en los espacios protegidos de la Red Natura. La administración catalana ha contratado trabajos para corregir una reforestación excesiva que el Estado llevó a cabo a cabo en la década de los años cincuenta, y que dio como resultado árboles demasiado próximos entre sí que compiten por la luz, el agua y los nutrientes. El resultado es un bosque “con una elevada densidad y fragilidad” y que sufre “estrés hídrico”, según consta en el proyecto para revertir esta situación.

La mayor parte de la superficie donde prevé actuar la Generalitat no ha sido objeto de actuaciones silvícolas desde la reforestación a mediados del siglo pasado, mientras que en parte de ella las hubo hace una década. Como consecuencia de ello, donde debería haber densidades de entre 350 y 450 árboles por hectárea se alcanzan los 1.800, según datos de la administración catalana.

Ante esta situación, están previstos trabajos de aclareo de las áreas con mayor densidad forestal. Para hacerlo será necesaria la construcción de nuevas pistas forestales que permitan la entrada de tractores y camiones para retirar los ejemplares talados. Está previsto rehabilitar una ya existente de 1,6 kilómetros de longitud y abrir otras ccinco nuevas que sumarán otros cuatro kilómetros. El proyecto apunta que retirar la madera del bosque “se considera imprescindible para prevenir plagas forestales” y para “descargar de combustible” esta superficie forestal para reducir el riesgo en caso de incendio. También se habilitarán espacios para facilitar el giro de los camiones. Además de mejorar la resistencia al fuego, la administración espera que esta actuación suponga también una mejora en los hábitats de otras especies vegetales y animales, así como una mejora paisajística.

La intervención de la Generalitat incluye también restringir el paso de vehículos motorizados, mediante la instalación de dos barreras para impedir el paso de los que no estén autorizados. También está

La Generalitat ha contratado ya estos trabajos a través de la empresa pública Forestal Catalana. La empresa leridana Sefocat SL se ha los adjudicado por 195.942 euros. Su oferta fue la mejor valorada en un concurso al que se presentaron tres empresas catalanas del sector forestal. Tras la formalización del contrato, la adjudicataria deberá llevar a cabo las acciones de gestión de los bosques de la Faiada de Malpàs durante dos anualidades, en 2026 y 2027.