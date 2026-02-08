Dalmau: “El mayor reto que tenemos es el de la cohesión territorial”

El conseller Dalmau durante su intervención en la jornada organizada por el Grup SEGRE en Tremp. - AMADO FORROLLA

Publicado por EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Creado: Actualizado:

“El mayor reto que tenemos es el de la cohesión territorial”, aseguró ayer el conseller de Presidencia y presidente de la Generalitat en funciones, Albert Dalmau, en la Trobada Connectem el Pirineu, organizada por el Grup SEGRE en el teatro La Lira de Tremp.

Dalmau presentó la primera agenda de actuaciones de la encomienda de gestión para la mejora de la carretera N-260 en Lleida que han suscrito el Gobierno central y la Generalitat, dotada con 260 millones (150 de ellos para salvar el puerto de Perves), así como otras obras y proyectos referentes a los ejes de Comiols y de la Bonaigua.

Algunas de esas actuaciones, como la que afecta al puerto de l’Alta Ribagorça, llevan tres décadas siendo postergadas, algo que hace que los anuncios se reciban en la montaña con una mezcla de esperanza y escepticismo.

“Catalunya ha vivido mucho tiempo mirando al mar y de espaldas a la montaña”, dijo, cuando “el centro histórico del país es el Pirineo”. Sin embargo, las perspectivas de preservación y el tratamiento como zona de ocio ha tenido consecuencias en su desarrollo.

“No se puede tolerar una Catalunya de dos velocidades”, dijo. “El Pirineo no es una cuota política sino una tierra de oportunidades”, añadió. Y, en este sentido, abogó por llevar a cabo políticas de restitución y por “recuperar el dinamismo”.

En ese marco, el conseller marcó como prioridad el tejer relaciones fluidas con los vecinos del área pirenaica, tanto con Aragón como con Andorra. La primera “es una relación importante para el Pirineo”, dijo. Con el Principat, anotó, “reivindicamos una relación justa”.

Por otro lado, Dalmau defendió la colaboración entre instituciones y, en concreto, la fórmula de la encomienda de gestión que han establecido Generalitat y Gobirno central para llevar a cabo la mejora de la N-260.

“Los acuerdos requieren más valentía que el desacuerdo”, dijo. “Por la vía de la colaboración se puede llegar más lejos que por la de la confrontación”, anotó. En este caso concreto, añadió, “el Gobierno pone los recursos y la Generalitat ofrece la garantía de la ejecución”.

Por último, Dalmau se refirió al despliegue de la fibra óptica en paralelo a los trabajos de acondicionamiento del eje viario de la N-260 como “la única forma de garantizar el arraigo de la población y de generar nuevas oportunidades” de desarrollo en el país.