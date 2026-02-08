El Govern impulsa el tercer carril en la L-311 entre Cervera y Guissona

Publicado por JORDI BONILLA Creado: Actualizado:

La Generalitat impulsará este año la ampliación de la carretera L‑311, en el sector que une Cervera con Guissona, con un primer recorrido de seis kilómetros hasta Tarroja de Segarra, que pasará de un carril por sentido a un modelo de vía 2+1 (con un carril adicional para adelantar con seguridad). Según el alcalde de Cervera, Jan Pomés, confía en que esta actuación represente “el primer paso de una futura vía rápida que conectará la capital de la Segarra con Andorra” y que “situará a Cervera en el cruce central del país”.

El proyecto, valorado en 11 millones de euros, se encuentra en fase de redacción y se someterá a exposición pública la primera semana de marzo, según el Paer en cap. El siguiente tramo, hasta Guissona, está programado entre 2028 y 2030 dentro del plan del Govern para transformar varias carreteras en 2+1 con el objetivo de reducir los accidentes frontales. Pomés añadió que, paralelamente, el consistorio ha solicitado al departamento de Territori impulsar otra autovía en dirección a Tarragona, con una primera conexión prevista entre Cervera y Montblanc.

La Generalitat y el Estado plantean desde hace años el modelo 2+1 para implantar un tercer carril que facilite los adelantamientos en más de 192 kilómetros de las carreteras de Lleida, cuyo objetivo es aumentar la seguridad viaria, evitar choques frontales y reducir los accidentes mortales.

Las carreteras 2+1 tienen un carril central que se usa sólo para adelantar y señalización que indica a los conductores en qué sentido pueden hacerlo en cada tramo. Esto mejora la seguridad de las vías convencionales, ya que los vehículos nunca tienen que invadir el carril del sentido contrario para acometer un adelantamiento. Además, es una alternativa a construir autovías por su menor coste e impacto ambiental.

En Lleida, sin embargo, todavía no hay ningún tramo construido aplicando el 2+1, aunque hay varios proyectos sobre la mesa: en el Eix de l’Ebre (C-12) entre Lleida y Amposta, ya en Tarragona, en la C-14 entre Ponts y Oliana, en la C-26 entre Balaguer y Artesa de Segre y en la L-310 entre Tàrrega y Guissona.