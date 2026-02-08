El Pont estudia ampliar el polígono industrial ante la demanda de suelo

El Pont de Suert ha iniciado los trabajos para analizar la viabilidad de una posible ampliación del polígono industrial, un proyecto considerado clave para el desarrollo económico y la generación de nuevas oportunidades en el municipio. La alcaldesa, Iolanda Ferran, explicó que el suelo industrial está agotado y existe “demanda” de empresas locales que necesitan ampliar sus instalaciones. Señaló que la ubicación del polígono, junto a la carretera L-500 y la N-230, lo convierte en un punto atractivo también para firmas de Aran y de la Vall de Boí, donde la disponibilidad de suelo industrial es limitada o nula. La ampliación contempla la creación de entre tres y cuatro parcelas de 400 a 600 m2, junto al área actual. Ferran añadió que, si el estudio demuestra su viabilidad, el consistorio contratará una consultoría para elaborar un anteproyecto que incluya un vial de conexión entre las dos zonas industriales. El consistorio expuso la propuesta al equipo técnico del SAM de la diputación.