Espot impulsa la mejora de la carretera que da acceso al Parc Nacional

Espot impulsa un proyecto de mejora de la seguridad vial y la accesibilidad a lo largo de la travesía de la carretera LV‑5004, en el tramo que atraviesa el núcleo urbano y conecta con las pistas de esquí y el Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. La actuación, que supone una inversión de 140.000 euros, busca garantizar un paso más seguro para peatones, ciclistas y vehículos, además de optimizar los accesos y resolver parcialmente los problemas de aparcamiento en el municipio. El proyecto, redactado por la empresa Enginyeria Sortec SL, también prevé medidas para mejorar la eficiencia energética y el ahorro de agua en la zona. Las obras se centran en la consolidación de aceras, la reordenación del tráfico rodado y la creación de espacios que faciliten la movilidad peatonal en ambos lados de la travesía.

Espot, una de las principales puertas de entrada al Parc Nacional y sede de la segunda estación de esquí más grande del Pallars Sobirà, recibe cada año cerca de 250.000 visitantes. El incremento del turismo tras la pandemia multiplicó el tráfico y la presión sobre las infraestructuras locales, lo que ha hecho imprescindible adoptar actuaciones que refuercen la seguridad de visitantes y residentes.