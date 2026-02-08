“Hemos de garantizar la seguridad en la N-260”

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

“La N-260 es una vía importante en la que hemos de garantizar la seguridad y hacer que pueda estimular la actividad económica”, señaló Carlos Prieto, delegado del Gobierno central en Catalunya, en la Trobada Connectem el Pirineu, organizada por el Grup SEGRE en Tremp. “Estamos hablando de la espina dorsal de la movilidad en el Pirineo”, anotó. El delegado del Gobierno también destacó en su intervención en la jornada la apuesta por el despliegue de las conexiones de internet de altas prestaciones que supone la instalación de la fibra óptica entre Puigcerdà y La Seu d’Urgell. “La conectividad es un derecho y se ha de garantizar”, indicó. Por último, Prieto defendió la formula de la encomienda de gestión de la Administración estatal a la autonómica que se está aplicando para ejecutar la renovación de la carretera N-260. “Las decisiones, cuanto más cerca del territorio mejor”, señaló. “Es más rentable el entendimiento que la confrontación”, añadió.