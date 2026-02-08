La Generalitat lanza la renovación de la N-260 y desencalla el túnel de Perves

Publicado por EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Creado: Actualizado:

La Generalitat ha lanzado en coordinación con el Gobierno central un plan de mejora, modernización y aumento de la seguridad en la N-260, el Eix Pirinenc que va de Puigcerdà a El Pont de Suert tras pasar por La Seu, Sort y La Pobla de Segur. El objetivo del plan, que contempla desencallar el túnel de Perves, es mejorar la movilidad en el Pirineo.

La Generalitat ha lanzado un ambicioso plan de renovación de la carretera N-260, el eje que discurre por el sur del Pirineo, tras haber acordado con el Gobierno central una agenda de obras que ejecutará la primera y financiará el segundo bajo la fórmula de encomienda de gestión, según anunció ayer el conseller de Presidencia y presidente en funciones, Albert Dalmau, en la Trobada connectem el Pirineu, organizada por el Grup SEGRE y celebrada en el teatro La Lira de Tremp.

La agenda de obras incluye desencallar el túnel de Perves, cuyo diseño y estudio de impacto ambiental salieron a licitación ayer mismo. El proyecto se incluye en la primera zona de actuación, entre El Pont de Suert y La Pobla de Segur, para el que hay una dotación de 260 millones de euros.

El primer estudio informativo de esa obra nunca materializada data de 1998. Hubo otro años después. El próximo prevé un nuevo corredor con un túnel de 2 km para atajar la ruta de 6 km que enlaza Viu de Llevata y Xerallo; o que la separa, ya que recorrerla requiere casi 20 minutos y trazar 35 curvas.

El proyecto completo, que contempla los 163 km que separan Puigcerdà de El Pont de Suert, una travesía que ahora requiere 2 horas y 45 minutos, con una media de 60 km/h, prevé mejoras del trazado y del firme y otras actuaciones de seguridad. “Es evidente que el firme necesita mejoras”, dijo Pedro Malavia, responsable de Actuaciones de la Red Viaria del Pirineo de la conselleria de Territorio y encargado de presentar el proyecto.

El catálogo de obras previstas incluye buscar alternativas para ampliar el túnel de Viu de Llevata, actualmente de sentido único y regulado por un semáforo; construir una pasarela para viandantes en Senterada, ejecutar una rotonda de acceso a Montardit, rehabilitar los puentes sobre el cauce actual y el antiguo del Pallaresa en Sort, mejorar la conexión con Llagunes en Soriguera, integrar el trazado en Baro, aumentar la seguridad en el Port del Cantó y ejecutar una nueva rotonda de acceso a Boltarga, obra presupuestada en 1,2 millones.

Paralelamente, el proyecto contempla realizar estudios de mejora del firme por tramos, ensayar un sistema de drones e IA para complementar las inspecciones de las vías e iniciar el despliegue de la fibra óptica en paralelo a la red viaria.

La instalación de la conexión a internet, cuyo uso estará abierto a las operadoras privadas, comenzará por el tramo de 47 km de Puigcerdà a La Seu d’Urgell, una actuación que está a punto de ser licitada.

Más ejes

El catálogo de obras presentado por la Generalitat incluye actuaciones en otros ejes viarios como la C-28, con la mejora del tramo que pasa por Sorpe, con un presupuesto de 10,5 millones de euros que incluye la ampliación de la calzada con un voladizo y que saldrá a información pública este mes, y con una partida de tres millones para mejorar la prevención de aludes en el Port de la Bonaigua.

El tercer eje de actuación es el del Port de Comiols, en este caso con una inversión de 22 millones de euros en la carretera L-512 entre el Pont d’Alentorn y Vall-llebrera, obras que comenzarán en otoño y que incluyen modificar el trazado para eliminar curvas y añadir al puente de Alentorn un paso lateral para peatones y ciclistas. Se contempla “diseñar un túnel que haga más amable y más seguro el viaje”, dijo Malavia,

Este tramo, con una inversión de 22 millones de euros y unas obras, que empezarán este otoño, darán continuidad a la variante de Artesa de Segre y se verán seguidas de actuaciones entre Vall-Llebrera e Isona.

Agricultura anuncia que ubicará una sede del IRTA en el Pirineo

El conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, anunció ayer que la Generalitat está ultimando los trámites para ubicar una sede del IRTA, el Institut de Recerca y Tecnologia Agroalimentàries, en el Pirineo, aunque no llegó a concretar qué localidad de esa vegueria ha sido la elegida par acogerla. El IRTA dispone en la actualidad de una red de diez centros propios, dos consorciados y seis fincas y granjas experimentales. De todos ellos, en la demarcación de Lleida se ubican los centros de Agrònoms y del Parc Agrobiotech, en la capital, y las explotaciones de ensayo de Alcarràs, Les Borges Blanques, Mollerussa y Gimenells. Todas ellas se concentran en la zona frutera, cerealista, forrajera y ganadera del llano, en el Segrià, Les Garrigues y el Pla d’Urgell, mientras que el Pirineo y Aran se han mantenido al margen de su despliegue hasta ahora. La superficie dedicada a cultivos agrícolas en el Alt Pirineu i Aran supera ligeramente las 30.000, una extensión que no llega a la décima parte de las 317.000 de las comarcas del llano, en ambos casos sin incluir las tierras dedicadas a pastos y con datos de 2020, que son los últimos disponibles en Idescat (Institut d'Estadística de Catalunya). La extensión agraria de la vegueria de montaña es menor que la de diez años atrás, en una consecuencia directa del abandono del sector por el envejecimiento de los agricultores, aunque en los últimos años ese área ha comenzado a ganar peso de una manera importante como banco de pruebas de la adaptación de cultivos al cambio climático, especialmente en ámbitos como la viña, el almendro y el olivo y, en menor medida, con árboles como los frutales. La migración de esos cultivos a zonas de mayor altitud, donde los árboles aún alcanzan las horas de frío que necesitan sus ciclos vitales, es una tendencia cada vez menos infrecuente.