La recogida de basura puerta a puerta llega al Jussà entre protestas y dudas

La recogida de basura puerta a puerta suele ir precedida de polémica e incertidumbre allí donde quieren implantarla. Es el caso del Pallars Jussà, que la comenzará a aplicar el día 19 en La Pobla de Segur, Salàs, Talarn y El Pont de Claverol, en el municipio de Conca de Dalt. Para entonces se habrán retirado los contenedores en las calles, un sistema que se ha mantenido durante 30 años. El objetivo es superar el actual 42% de recogida selectiva de residuos y superar el 60% en 2030. Sin embargo, este cambio arranca con una movilización en contra de numerosos vecinos de La Pobla y con incertidumbre sobre el despliegue de este sistema en el resto de la comarca.

El inicio de la recogida a domicilio se plantea como un plan piloto con ayudas de la UE, que ha sufragado los cubos de basura, bolsas y uno de los camiones. El alcalde de La Pobla, Marc Baró (ERC), valora que “es un sistema que implica grandes cambios pero que, a la larga, es el más efectivo” para aumentar el reciclaje, frente a las penalizaciones cada vez mayores por tirar al vertedero basura sin separar: ahora se paga un canon de 70 euros por tonelada y puede llegar a 100 a partir de este año.

Sin embargo, vecinos de La Pobla se oponen al considerar que este sistema se implanta sin consenso, sin valorar alternativas y sin tener en cuenta inconvenientes. “No han dado opción, se aplicará sí o sí, sin tener en cuenta a las personas mayores, las que viven solas o tienen dificultades de movilidad. Además, es un pueblo de montaña con pendientes y calles estrechas”, afirma Marina Vidal, vecina contraria a la nueva recogida. Este colectivo, organizado a través de un grupo de Whatsapp, prevé alegar contra la ordenanza que el consell del Jussà aprobó en el pasado pleno para regular este sistema, convocó ayer una cacerolada desde las viviendas y prepara nuevas movilizaciones. Aseguran haber reunido ya un millar de firmas contra la recogida puerta a puerta, lo que supondría uno de cada tres vecinos.

El rechazo ha sido mucho menor en Talarn y Salàs de Pallars. Los alcaldes lo atribuyen en parte a que son pueblos donde abundan las casas unifamiliares y edificios de pocas plantas, lo que facilita que no se amontonen cubos de basura en las aceras. “Si surgen problemas al poner en marcha la recogida, podemos buscar y aplicar soluciones”, dijo el alcalde de Salàs, Toni Millet (ERC). Su homólogo de Talarn, Àlex Garcia (Acord Municipal, vinculado a ERC), apuntó que “hace 40 años pasaba el alguacil con un remolque por las casas a recoger la basura” y que “hubo más polémica cuando instalaron los contenedores que ahora”.

El calendario para desplegar la recogida puerta a puerta en el Jussà no está cerrado. El presidente del consell, Ramon Jordana, dijo que sumarán rutas de forma progresiva, “sin prisas y con el margen suficiente para rectificar” ante imprevistos.

Este sistema no convence a la alcaldesa de Isona, Jeannine Abella (Junts), “aunque el ayuntamiento lo acepta para respetar la unidad comarcal”. Isona, junto con Conques y Figuerola d’Orcau configurarán la próxima ruta de la recogida domiciliaria en 2027. “Sin embargo, han quedado fuera de la ruta Sant Romà, Biscarri y Benavent. No es coherente, ya que no sabemos qué sistema se aplicará en estas poblaciones”, remarcó. Para Abella, “hay pueblos pequeños discriminados”.