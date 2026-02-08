“Mucha gente quiso manifestarse y no llegó a tiempo por venir en tren”

Publicado por ALBERT BATLLE Creado: Actualizado:

Miles de personas se manifestaron ayer por las calles de Barcelona para exigir un servicio de Rodalies digno y fiable, y entre ellos hubo cientos de leridanos que también se han visto afectados por la crisis ferroviaria. De hecho, el caos en las vías volvió a hacerse evidente el día en que la sociedad civil se organizó para protestar. “Cuando terminó la manifestación fuimos a la Estación de Francia y aun estaba llegando mucha gente que quería unirse, pero venían en tren y no llegaron a tiempo”, explicó el leridano Kevin Bruque, portavoz de Usuaris Avant Catalunya.

Bruque, uno de los organizadores de la protesta a la que asistieron miles de usuarios del ferrocarril, se mostró “sorprendido por la cantidad de gente” reunida, y destacó que la marcha “aglutinó muchas sensibilidades” por un objetivo compartido. “No sabíamos cómo iría porque somos novatos en esto, pero hemos notado el apoyo de mucha gente”. Entre ellos, explicó, había “muchas personas con las que comparto tren, y ayer explicaban sus historias y sus sensaciones en medio de un clima muy reivindicativo”.

La ANC de Lleida también movilizó a 300 personas para ir a la manifestación de la mañana, en la que, según Jordi Alsina, miembro de la entidad, “hemos notado un cambio de tendencia” en el independentismo que indica que “hemos pasado el duelo por la represión que hubo tras el procés”, y aunque la marcha “superó nuestras expectativas”, una veintena de adolescentes “fueron identificados” por tirar petardos frente a la comisaría de la Policía Nacional de Vía Laietana.