Nuevo muro para proteger Castellnou del Montsec

Sant Esteve de la Sarga está llevando a cabo las obras de un nuevo muro de seguridad en el núcleo de Castellnou del Montsec, con una inversión de 175.000 euros. Los trabajos se financian mediante una ayuda de urgencia de la Diputación, tras los desprendimientos registrados hace un año en la zona. Un tramo de muro cedió entonces a raíz de un episodio de intensas lluvias, y varias piedras cayeron sobre la carretera de acceso al pueblo. Ante el riesgo de nuevos aludes, el consistorio habilitó un paso alternativo y colocó vallas de protección con mallas metálicas junto a la plaza del pueblo, donde está la pared afectada.

Los trabajos requieren la intervención de especialistas en trabajos verticales, que operan colgados en la pared para construir el nuevo muro y reforzar la estabilidad del terreno. El consistorio encargó un estudio técnico para identificar los puntos más vulnerables e inició expedientes de ruina en al menos dos viviendas de Castellnou que presentaban riesgo de colapso.

El alcalde, Jordi Navarra, explicó que se había solicitado una actuación de urgencia a la Diputación para garantizar la seeguridad de la zona y evitar nuevos desprendimientos de piedras y rocas de la ladera, además de proteger el entorno. Está previsto que la actuación finalice en las próximas semanas.