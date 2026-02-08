Ordeig: “Tenemos más aliados de lo que creemos”

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

“En el Pirineo tenemos más aliados de lo que pensamos. Los hemos de identificar y atraer”, propuso el conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, en la Trobada Connectem el Pirineu, organizada por el Grup SEGRE en Tremp. Ordeig abogó por “aprovechar” el proyecto de mejora de la N-260 “para hacer un relato de territorio: el Pirineo necesita una vía de alta capacidad”. Se trata, dijo, de “una oportunidad” para crear “el relato de los puertos” de montaña que deben salvarse y en el que no debe perderse la perspectiva nuclear: “el objetivo es revertir el envejecimiento y la despoblación” en la montaña. Históricamente, señaló, “nos hemos equivocado en la gobernanza hacia y desde el Pirineo, y hemos de crear un espacio de gobernanza común. Necesitamos un cambio de mentalidad en Barcelona y en el Pirineo”. En este sentido, expuso al auditorio, en el que había decenas de alcaldes, las “disculpas de la Generalitat por todos los años que no se os ha escuchado”.