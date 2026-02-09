El PSOE resiste a la Ribagorza y la Litera a pesar de la bajada general en la Franja
A pesar de la tendencia general a la baja, el PSOE ha conseguido resultados que superan la media regional en varios municipios de la Franja
Las elecciones autonómicas en Aragón han dejado un escenario agridulce para los socialistas en las comarcas orientales. Aunque el PSOE y el PP han sufrido un castigo severo —perdiendo cerca de un millar de votos a cada uno con respecto al 2023 en favor de formaciones como Vox y CHA-, el socialismo mantiene feudos significativos donde sigue estando la fuerza predominante.
Las bastiones socialistas: Camporrells al frente
A pesar de la tendencia general a la baja, el PSOE ha conseguido resultados que superan con creces la media regional en varios municipios de la Franja. Camporrells, en la Litera, se consolida como el principal baluarte socialista, oye el único municipio de la lista que consigue romper la barrera de la mayoría absoluta en porcentaje de voto.
Esta es la clasificación de los municipios con mayor apoyo al PSOE:
Municipios con más apoyo al PSOE
|Municipio
|Porcentaje
|Gráfico
|Camporrells
|54,9%
|
|Viacamp y Lliterà
|47,4%
|
|Sopeira
|45,2%
|
|Bonansa
|43,6%
|
|Arenal de Noguera
|43,1%
|
Fuente: Datos oficiales del Gobierno de Aragón.
Un análisis por territorios
La Ribagorza se confirma como la zona donde el voto socialista es más resiliente, ocupando cuatro de las cinco primeras posiciones de este ranking. Aun así, el recuento global del Gobierno de Aragón lanza un aviso claro al bipartidismo tradicional: el ascenso de Vox por la derecha y de Chunta Aragonesista por la izquierda indica una fragmentación del voto.