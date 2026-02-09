El PSOE resiste a la Ribagorza y la Litera a pesar de la bajada general en la Franja

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Las elecciones autonómicas en Aragón han dejado un escenario agridulce para los socialistas en las comarcas orientales. Aunque el PSOE y el PP han sufrido un castigo severo —perdiendo cerca de un millar de votos a cada uno con respecto al 2023 en favor de formaciones como Vox y CHA-, el socialismo mantiene feudos significativos donde sigue estando la fuerza predominante.

Las bastiones socialistas: Camporrells al frente

A pesar de la tendencia general a la baja, el PSOE ha conseguido resultados que superan con creces la media regional en varios municipios de la Franja. Camporrells, en la Litera, se consolida como el principal baluarte socialista, oye el único municipio de la lista que consigue romper la barrera de la mayoría absoluta en porcentaje de voto.

Editorial El PP baja, el PSOE cae y solo gana Vox editorial

Esta es la clasificación de los municipios con mayor apoyo al PSOE:

Municipios con más apoyo al PSOE Municipio Porcentaje Gráfico Camporrells 54,9% Viacamp y Lliterà 47,4% Sopeira 45,2% Bonansa 43,6% Arenal de Noguera 43,1% Fuente: Datos oficiales del Gobierno de Aragón.

Un análisis por territorios

La Ribagorza se confirma como la zona donde el voto socialista es más resiliente, ocupando cuatro de las cinco primeras posiciones de este ranking. Aun así, el recuento global del Gobierno de Aragón lanza un aviso claro al bipartidismo tradicional: el ascenso de Vox por la derecha y de Chunta Aragonesista por la izquierda indica una fragmentación del voto.