A prisión el mayor traficante al por menor de cocaína de Mollerussa

Los Mossos d’Esquadra llevaron a cabo la semana pasada sendas intervenciones contra el tráfico de cocaína y que se saldó con un balance de cuatro detenidos. Los operativos tuvieron lugar en Torà y Mollerussa.

En la capital del Pla d’Urgell, el viernes arrestaron a un hombre de 51 años que, según los investigadores, supuso el desmantelamiento el principal punto de venta al por menor de cocaína de la comarca. El juzgado de guardia decretó el sábado su ingreso preventivo en prisión. La investigación se inició en verano del pasado año, tras tener conocimiento de que un hombre podría dedicarse a la venta droga. Todo apuntaba a que el sospechoso podría distribuir cocaína cerca de su domicilio, que utilizaba como lugar para almacenar, preparar y gestionar la sustancia. Se hicieron varios dispositivos de seguimiento al sospechoso, con antecedentes por drogas y otros delitos, lo que complicó la investigación por su pericia y conocimientos para evitar los seguimientos. Se constató que el investigado hacía las ventas en la calle y lugares de ocio de la zona. El operativo finalizó el viernes con el arresto del supuesto traficante y el registro de su domicilio, en el Grup Catalunya. Se intervino un envoltorio con 33,50 gramos de cocaína en roca, otros seis envoltorios con dosis de un gramo de cocaína cada uno y 2.085 euros.

Por otra parte, los Mossos de la comisaría de Solsona arrestaron el pasado miércoles a tres hombres de 36, 33 y 28 años por posesión de cocaína rosa (tusi). Ocurrió al mediodía, durante un control policial en la carretera C-1412a, en Torà. Un vehículo pasó a gran velocidad y una patrulla le persiguió hasta darle el alto en Sanaüja. Identificaron a los tres ocupantes y registraron el coche. En una chaqueta que había en el asiento trasero, los agentes hallaron 46 bolsitas que contenían cerca de 30 gramos de la conocida como cocaína rosa o tusi, por lo que fueron detenidos. Se trata de un tipo de droga sintética que contiene anfetamina y otras sustancias psicoactivas. Asimismo, uno de los ocupantes llevaba tarjetas de crédito y documentación de terceras personas y un reloj de alta gama del que no pudo acreditar su propiedad.