Bajan un 9,6% los pisos turísticos en Lleida

Las viviendas de uso turístico en la provincia de Lleida han caído de 2.953 en agosto de 2024 a 2.670 en noviembre de 2025, según los datos del INE, basado en las viviendas activas de tres principales plataformas de comercialización. Esta reducción del 9,6% responde a regulaciones municipales como moratorias y el descenso marca el fin de un período de crecimiento pospandemia. Entre 2021 y 2024, las viviendas turísticas en Lleida crecieron de 3.754 a 4.624, sin embargo, a partir de agosto de 2024 fue descendiendo hasta que en noviembre de 2025 se contabilizaron 2.670 viviendas turísticas. El último año se registró una pérdida de 170 unidades (con datos de la Generalitat), equivalente al 4% del total. Esta tendencia confirma el descenso de HUT registrados por el Executiu, que tiene contabilizadas 4.663 viviendas de uso turístico. Catalunya ha perdido uno de cada cuatro pisos turísticos entre 2020 y 2025, una caída del 25%. Esta reducción se acelera en 2025 debido al decreto de la Generalitat de 2023 para limitar los HUT, que limitó las viviendas turísticas en 140 municipios tensionados y contemplaba la eliminación de más de 30.000 más para 2028. En Lleida el decreto afecta a 42 municipios, con más de 1.500 HUT abocados al cierre, entre los que descatan 1.200 en Naut Aran, 300 en La Vall de Boí y otros en el Sobirà. Sus licencias deberán expirar al cumplir 5 años desde la aprobación del decreto de 2023 y los propietarios no podrán renovarlas, al estar en municipios tensionados. No obstante, el sector turístico de Lleida resiste con récord pese a tener menos HUT, y 2025 cerró con 1,38 millones de turistas, que sumaron 3,35 millones de pernoctaciones. En ambos casos, se trata de incrementos respecto a 2024, con un 2,8% más de turistas y un 2,43% más de noches contratadas.