Desencallan el llenado del embalse de L’Albagés con agua de Rialb, al 90%

Con 362 hectómetros de agua tras las últimas lluvias, un 90% de su capacidad total, y a pocas semanas del inicio del deshielo, que se prevé abundante, el pantano de Rialb comenzará en los próximos días a derivar agua hacia el embalse de L’Albagés, que iniciará así su puesta en carga cinco años después de completar su construcción. La operación se ha retrasado varios meses después de la implantación del plan de emergencia y su divulgación, iniciada el pasado junio, por la necesidad de incorporar varias “actualizaciones” en este documento.

La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) estima que la derivación de caudales hacia L’Albagés se producirá en “próximas fechas”, si bien fuentes conocedoras de la situación la situaron en los próximos días. La conselleria de Agricultura detalló que Protección Civil, la propia conselleria, la CHE y el Gobierno central han firmado el acta de la reunión para poder hacer las pruebas de carga de la presa, paso previo para que esté operativa y lleve a cabo su llenado de forma definitiva. Según fuentes de Agricultura, el trámite habilita el inicio de la operación en los próximos días. La orden deberá salir del ministerio para la Transición Ecológica (Miteco), titular de Rialb. La gestión de la presa y del Canal Segarra-Garrigues está en manos ahora de la Generalitat a través de Aigües Ter-Llobregat. Además de la implantación del plan de emergencia, la sequía había retrasado el llenado del embalse, situado en el curso del río Set, en la cola del canal Segarra-Garrigues. También había chocado con la oposición del Canal d’Urgell, principal beneficiario del agua del pantano de Rialb.

El año pasado, las elevadas reservas de agua y la necesidad de laminarlas a causa de una fuga de agua detectada en un estribo de la presa de Rialb hicieron que la CHE vertiera agua sin que pudiera aprovecharse para iniciar las pruebas en L’Albagés, lo que suscitó fuertes críticas por parte de los regantes. Algunas fincas del Segarra- Garrigues ya cogen agua de este embalse (que ahora almacena 12 hectómetros) desde la campaña de 2022 en Les Garrigues.

Ocho millones para regar 1.000 ha del Segarra Garrigues

Aigües del Segarra-Garrigues está ejecutando las obras para implantar este regadío en cerca de 1.000 hectáreas en Les Borges y La Floresta. Esta superficie se sumará a las 16.000 que ya riegan (de las 21.700 ya ejecutadas). La intervención está muy avanzada, aunque las lluvias de estas últimas semanas dificultan la entrada de maquinaria pesada a las fincas. La intención es dar agua a las primeras fincas este año.

La red de riego en esta área costará más de 8,3 millones de euros. ASG también interviene en sector 8 en Arbeca y está comenzado en la zona de Granyena de Les Garrigues aunque a esta área el agua no llegará hasta primavera de 2027. Serán casi 1.000 hectáreas más las que se podrán en riego, señalaron. Remarcaron que, antes de comenzar a actuar, se retira toda la capa vegetal que hay en la superficie y se conserva separada para que no se contamine con el fin de poder volver a utilizarla. El Segarra-Garrigues abarca 68.000 ha y los propietarios de unas 20.000 han pagado la conexión a sus parcelas