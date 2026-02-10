Dimite el alcalde de Tarrés por pugnas con su equipo de gobierno

Publicado por Maria Molina Periodista Creado: Actualizado:

Las desavenencias entre Junts y ERC, que gobiernan Tarrés desde las municipales de 2023, motivaron la dimisión del alcalde, Carles Móra, de Endevat Tarrés-CM el pasado miércoles. Lo sustituirá Joan Palau, que fue hace tres años el candidato más votado de los que formaban la lista abierta, aunque declinó ser primer edil. Según Móra, “decidí dimitir, ya que el resto de concejales (Joan Palau, Adelaida Villar y Edit Campmajó de ERC) amenazaron con devolver sus actas y abandonar en bloque, lo que hubiera supuesto que el pueblo estuviera dirigido por una comisión gestora nombrada por la Generalitat”. En el pleno también renunció la republicana Maite Royo, según la revista Som Garrigues. Según Móra, la financiación del Sindicat y los contratos con este organismo y la escuela verde A Cau de Bosc han sido los detonantes de la crisis, ya que “los otros ediles instaron a su modificación al considerar que reciben demasiado dinero”. Incidió en que la iniciativa turística “ha puesto a Tarrés en el mapa”.

Por su parte, Joan Palau, ahora alcalde en funciones, señaló que “la finalidad del nuevo equipo de gobierno no es cerrar el Sindicat ni hacer recortes en la escuela”, a las que garantiza continuidad, “aunque hay otras cosas importantes en el pueblo como la mejora de infraestructuras y equipamientos, y el dinero se ha de repartir entre todos”, indicó. “Los que nos hemos quedado seguiremos tirando del carro”, remarcó. Móra, que también fue alcalde de Arenys de Munt entre 2007 y 2011, ha devuelto el acta de concejal por lo que en el consistorio quedan 3 de los 5 ediles que le corresponden. El pleno de nombramiento está pendiente de la Junta Electoral Central, ya que se le ha tenido que comunicar que la vacante se debe cubrir con el único candidato de la lista del PSC, que logró un solo voto en los comicios municipales. Esta lista fantasma estaba integrada por Miguel Pueyo, de Lleida, que sí se hará cargo del acta de concejal, según el PSC.

Fuentes del Sindicat indicaron que esperan que el ayuntamiento respete el contrato que hace 2 años se firmó con el fin de hacer viable esta instalación. Se abrió hace 17 años y no había funcionado con continuidad hasta ahora. Ha creado 6 puestos de trabajo.

Pleno para nombrar primer edil de Almacelles a Antoni Arnó

■ El de Tarrés es el tercer alcalde que deja su cargo en los dos últimos meses después de la dimisión de la alcaldesa de Alt Àneu, Laura Tristan, a primeros de diciembre, relevada por Josep Miquel Rosell a finales de enero; y de la dimisión por motivos de salud de la alcaldesa de Almacelles, Vanesa Olivart, sustituida por el alcalde en funciones Antoni Arnó (Junts). Precisamente, mañana miércoles se celebrará el pleno de toma de posesión de Arnó como nuevo primer edil. Primero tomará posesión Carlota Montfort como edil de Junts tras la renuncia del anterior en la lista, Josep Maria Bosch. Se prevé que ningún otro partido presente candidato y que Arnó tome posesión, previsiblemente con los votos de los tres concejales de Junts y del edil de ERC, ahora en el gobierno, frente a los 9 de la oposición.