El presupuesto para mantener las líneas aumentará en 1.800 millones

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

Los sindicatos mayoritarios (Semaf, CCOO y UGT) y el ministerio de Transportes alcanzaron ayer un acuerdo para desconvocar la huelga ferroviario que empezó ayer mismo y que estaba previsto que durase hasta mañana. El pacto incorpora más de 25 compromisos entre los que destaca un aumento del 40% en el presupuesto de mantenimiento de la infraestructura, que crecerá en 1.800 millones de euros en los próximos años. Asimismo, la plantilla de Renfe y Adif crecerá con la incorporación de 3.600 empleados.

La huelga estaba convocada para todo el personal del sector ferroviario, desde la operación hasta el mantenimiento, la circulación, la atención a bordo y el resto de actividades que sostienen el servicio público. Renfe cifró en un 11,6% el porcentaje de la plantilla que secundó la huelga en el turno de mañana. Por su parte, el sindicato de maquinistas Semaf informó de un seguimiento del 100% y CCOO calculó que entre un 60 y un 70% de los trabajadores que no tienen que cubrir ninguno de los servicios mínimos siguieron la huelga.

Tras más de cuatro horas de reunión, las dos partes cerraron un acuerdo sobre las reivindicaciones sindicales de mayores medios y medidas adicionales de seguridad tras los accidentes de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona) en enero, en los que murieron 47 personas.

Además del aumento del presupuesto del mantenimiento, el pacto entre sindicatos y Transportes contempla un nuevo convenio de financiación para Adif y para Adif Alta Velocidad para el quinquenio 2026-2030, además de contar con unas 2.400 nuevas plazas en Adif y 1.200 para Renfe en los próximos años. También incluye una inversión de mantenimiento en Adif de 5.266 millones de euros y de 2.887 millones en Adif Alta Velocidad entre 2026 y 2030. El secretario general de Semaf, Diego Martín, calificó el acuerdo de “histórico” y explicó que se han cerrado soluciones “fundamentales”. El ministro de Transportes, Óscar Puente, no participó en la reunión al estar de vuelta desde Arabia Saudí, tras firmar la prórroga del contrato de mantenimiento por parte de Renfe del AVE entre Medina y La Meca hasta 2038.