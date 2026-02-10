La nueva sede del IRTA, para La Seu

Publicado por Cynthia Sans Creado: Actualizado:

La nueva sede del Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) que la Generalitat anunció la semana pasada que implantaría en el Pirineo estará ubicada en La Seu. De manera provisional ocupará instalaciones de la Casa de los Parques de los Pirineos, en el número 33 de la avenida Valls d’Andorra, a la espera de su ubicación definitiva, en pleno centro histórico de la ciudad. Precisamente para poder hacer realidad el proyecto, el pleno que celebró ayer La Seu aprobó por unanimidad la cesión al Govern del edificio de Ca l’Armenter.

El alcalde, Joan Barrera, explicó que “se trata del edificio civil histórico más importante de la ciudad que pasará a transformarse para una utilizad pública”. El consistorio adquirió este inmueble gótico a finales del pasado año. Dispone de 500 m2 útiles. La primera fase de las obras, que consistirán en rehabilitar la estructura, supondrá una inversión de dos millones de euros, que quedarán sufragados a través del programa del Pla de Barris de la Generalitat. La segunda fase, también a cargo del Govern, consistirá en adecuar los interiores. Barrera espera que esté listo “en un plazo de unos dos años”. Mientras, un equipo de tres trabajadores se desplazará hasta La Seu para empezar a trabajar, de manera provisional, en el edificio que también sirve como punto informativo y de gestión del Parc Natural de l’Alt Pirineu y del Cadí-Moixeró.

Barrera recordó que una moción del grupo de Compromís x La Seu del 2018, cuando el ahora conseller Òscar Ordeig era concejal en la oposición, ya solicitó la implantación de este equipamiento en la ciudad. El centro se presentará públicamente el próximo 19 de febrero.

En la sesión también salió adelante la cesión a la Generalitat del edificio de los antiguos juzgados de la plaza del Pati Palau, que serán sede de los departamentos de Territorio, Agricultura, Interior y el Comisionado para las Relaciones Interpirenaicas.

Trámites urbanísticos para el proyecto del futuro teatro

El pleno celebrado ayer en La Seu aprobó también el trámite urbanístico necesario para empezar a desarrollar la parcela en la que se ubicará el futuro teatro de la ciudad. El alcalde, Joan Barrera, anunció que el equipamiento cultural, largamente reivindicado por la población, estará en l’Horta del Valira, en un terreno próximo al ‘pipican’, el parque canino de la zona. Añadió que el consistorio espera una subvención del Govern para redactar el ante proyecto.