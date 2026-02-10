Manifestaciones y quejas durante el paro ferroviario

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La huelga se tradujo en manifestaciones en diferentes ciudades convocadas por los principales sindicatos del sector: SEMAF, CCOO, UGT, CGT y otras organizaciones. Los sindicatos mayoritarios del sector ferroviario comenzaron a mediodía las movilizaciones, después de que diera inicio la huelga de tres días. Protestaron bajo el lema “Menos alta velocidad, más seguridad”. Mientras, los usuarios siguieron confundidos, enfadados y quejándose por el incumplimiento de los servicios mínimos en la mayoría de líneas y recelaron de la desconvocatoria de la huelga de maquinistas. “De Rodalies no te puedes fiar. Sabes cuándo vienes, pero no sabes cuándo vuelves o si vuelves”, señaló una usuaria en Sants. “Hemos salido antes pero ni así llegamos a tiempo”, denunciaba otro viajero en la estación madrileña de Atocha. Los servicios de restauración también notaron el impacto del paro ferroviario.