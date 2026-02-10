Huelga docente: ¿De qué se quejan los docentes? De las ratios elevadas a la falta de recursos

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El profesorado de secundaria de Cataluña volverá a hacerse oír mañana para denunciar sus condiciones laborales que, según explican, afectan a la calidad educativa en los centros públicos. Seis docentes del instituto Joan Solà de Torrefarrera han compartido sus experiencias personales para explicar los motivos que los han llevado a secundar la huelga convocada para el 11 de febrero, una movilización que pretende poner sobre la mesa problemas estructurales del sistema educativo que se arrastran desde hace años y que, según denuncian, se han agravado con el tiempo.

Las principales reivindicaciones del colectivo docente se centran en la reducción de ratios en las aulas, el incremento de recursos humanos y materiales y la disminución de la carga burocrática que aleja a los profesores de su tarea pedagógica. Además, los educadores manifiestan una creciente sensación de desautorización institucional y familiar que dificulta enormemente la gestión diaria del aula y genera un desgaste emocional considerable entre los profesionales de la enseñanza secundaria.

Fidel Florensa, del departamento de Sociales, ha hecho hincapié en el déficit económico que sufre el profesorado por el deterioro del poder adquisitivo. Según explica, los salarios solo han aumentado de forma proporcional al IPC, lo cual no compensa el encarecimiento real del coste de la vida. A esta situación económica se suma una carga burocrática que considera excesiva y que obliga a los docentes a perder muchas horas rellenando documentos y realizando tareas administrativas que los alejan de su trabajo principal: preparar clases y atender a los alumnos adecuadamente.

La insostenibilidad del modelo actual

Arnau Raluy, profesor del departamento de Ciencias, advierte que los institutos están llegando al límite de su capacidad. Según su experiencia, las ratios son inasumibles, hay una falta evidente de veladores y profesores de apoyo, y la administración parece ignorar una realidad cada vez más patente: la diversidad en las aulas aumenta a gran velocidad sin que los recursos acompañen este crecimiento. Raluy insiste en que no se trata de falta de voluntad, sino de una imposibilidad material; la huelga es un grito de alerta porque el sistema se sostiene exclusivamente a costa del desgaste del profesorado.

Promoción automática y exigencia académica

Dolors Seuma, del departamento de Lengua Castellana, describe la frustración de "ir tapando agujeros" sin resolver los problemas de fondo. Señala que se promociona a los alumnos de etapa aunque no hayan alcanzado los mínimos, especialmente en lenguas. Por su parte, Àngel Guillem, profesor de Filosofía, denuncia una presión clara para que nadie repita curso y una falta de respaldo por parte del Departamento de Educación, lo que genera una sensación extendida de que la labor docente no está valorada por la sociedad.

El agotamiento emocional

Anna Castro, profesora de francés con 24 años de trayectoria, reconoce que muchos compañeros están agotados física y emocionalmente. Entraron por vocación, pero se sienten solos ante aulas complejas y demandas constantes para asumir aspectos sociales y emocionales de los alumnos sin tener el tiempo ni el apoyo institucional necesario.

La necesidad de movilización

Susanna Amorós, del departamento de Tecnología, explica que la gestión diaria es cada vez más complicada. Pone como ejemplo un grupo de 1º de ESO que pasó de 33 a 25 alumnos solo gracias a que el profesorado se plantó el curso anterior para reclamar una cuarta línea. Para ella, movilizarse es una necesidad: si el profesorado no se mueve, es como si aceptara todas las condiciones impuestas.