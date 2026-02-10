Quejas por tener que abonar más dinero por un nuevo billete

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Usuarios afectados por las cancelaciones de los trenes de alta velocidad aseguraron ayer que Renfe cobró la diferencia entre sus billetes cancelados y los de los nuevos trenes para las reubicaciones. Una afectada, Alba, explicó que “tenía que coger el AVE de las 10.00 horas hacia Barcelona y me enteré en la estación que estaba cancelado, no lo avisaron por correo electrónico ni por ningún otro canal. En las taquillas me dieron la opción de reubicarme en el AVE de las 12.00, pero luego se dieron cuenta de que no quedaban plazas y me ofrecieron el de las 15.00. En teoría, me dijeron que la reubicación era al mismo precio que del el billete que ya había pagado, pero me aparté un momento para hacer gestiones de movilidad, al volver dijeron que hubo un cambio de precio y tuve que pagar unos 15 euros adicionales por el billete. Además, me volvieron a ofrecer una plaza en el de las 12.00, pero con el precio triplicado, y me negué”. La usuaria lamentó que ayer “tenía clases de asistencia obligatoria a las que no podré llegar porque me tendré que quedar hasta las 15.00 en la estación, ya que no soy de Lleida y no tengo otro sitio al que ir. He tenido que pedir justificante para las clases”.