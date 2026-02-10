El servicio de Rodalies funciona con "afectaciones" en todas las líneas

Publicado por redacción / ACN Imágenes: Amado Forrolla Creado: Actualizado:

El servicio de Rodalies funciona este martes por la mañana con el 80% de la oferta programada, según han indicado a la ACN fuentes de Renfe. La compañía asegura que, "derivado de la desconvocatoria de huelga", se están produciendo "afectaciones" en el inicio del servicio en todas las líneas. De hecho, ha habido supresiones de algunos trenes y la incidencia se nota especialmente en la R1, la R4 y la R2 sur, que es la que acumula más retrasos.

En Lleida este martes los trenes Avant hacia Barcelona de las 7.05 y las 8.10 han salido puntuales y sin incidencias ante la satisfacción de los usuarios. Por el contrario, los trenes AVE de larga distancia circulan casi todos con retraso. Las demoras también se extienden en la línea R13 de Regionales y la RL4 de Rodalies.

Los sindicatos mayoritarios del sector ferroviario desconvocaron la huelga prevista para el martes y el miércoles, después de llegar a un acuerdo con el Ministerio de Transportes.

