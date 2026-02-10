Tres detenidos por robar 54 baterías de las casetas de riego en el canal de Aragón y Cataluña, entre Alfarràs y Fraga

Operativo de la Guardia Civil por el robo en casetas de riego del canal de Aragón y Cataluña.Guardia Civil

La Guardia Civil ha detenido las últimas semanas a tres personas acusadas de robar a 54 baterías de varias casetas de riego del canal de Aragón y Cataluña situadas en Alfarràs y Fraga. Los ladrones aprovechaban las horas con poca circulación de vehículos y de personas para forzar el acceso a estas instalaciones que contienen sistemas de automatismos y de gestión del suministro de agua.

Los afectados denunciaron daños materiales por un valor de unos 43.800 euros, a más de varios perjuicios indirectos ocasionados por los robos, como el desabastecimiento de agua de trece comunidades que riegan una superficie agrícola de 13.164 hectáreas, según ha informado en un comunicado la Guardia Civil.

Los representantes y trabajadores de la comunidad de regantes denunciaron a la Guardia Civil la intrusión en 29 casetas de riego que suministran agua a 132 comunidades de regantes y el robo de 54 baterías. Además, comunicaron que estos hechos los habían obligado a aumentar la vigilancia y a implementar sistemas de seguridad.

Según los denunciantes, la sustracción de las baterías también provocó desajustes en el suministro de agua en las comunidades afectadas, lo cual se tradujo en un exceso o en un déficit de consumo de agua en momentos no deseados. Al mismo tiempo, eso afectó al desarrollo de los cultivos porque no se pudieron aplicar los riegos previstos

Después de recopilar toda la información, los investigadores abrieron diligencias e iniciaron el operativo denominado 'COMREG'. Gracias a la colaboración ciudadana y de los guardas rurales se identificaron tres vecinos del Segrià como presuntos autores de los hechos. El instituto armado los acusa de nueve delitos continuados de robo con fuerza en las cosas.

Los arrestos se produjeron entre los meses de diciembre y enero. La Guardia Civil entregó las diligencias a los juzgados de Lleida y los presuntos ladrones quedaron en libertad con la obligación de comparecer ante el juez cuando sean requeridos. La investigación continúa abierta y no se descartan más detenciones.

En el 2023 la Guardia Civil ya detuvo a dos individuos en Lleida como presuntos autores de 22 robos en casetas de riego del canal de Aragón y Cataluña. Los hechos ocurridos en junio de aquel año ocasionaron unos daños valorados en más de 30.000 euros y dejaron 132 comunidades de regantes sin agua.