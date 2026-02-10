Un camionero ebrio choca contra un vehículo de materias peligrosas en la A-22 en Almacelles, huye de lugar y la policía lo intercepta en la A-2 en Bell-lloc

Colas en la A-2 en Bell-lloc d'Urgell por un accidente en una imagen de archivoSegre

Los Mossos d'Esquadra denunciaron penalmente este lunes en Bell-lloc d'Urgell a un camionero de 62 años como presunto autor de un delito contra la seguridad del tráfico, conducción temeraria y conducir bajo los efectos de las bebidas alcohólicas.

Los hechos sucedieron hacia las 19.00 horas, cuando un testimonio llamó al teléfono 112 para alertar de que un conductor, que llevaba un camión trailer, provocó un siniestro vial cuando circulaba por la carretera A-22 en el término municipal de Almacelles. Según el alertante, el camión chocó lateralmente con otro camión que llevaba materias peligrosas –17.000 litros de sosa cáustica– y huyó del lugar. Según la policía, el siniestro no provocó vertido de la carga y, únicamente, provocó daños en el retrovisor y en la carrocería.

Los Mossos iniciaron entonces la búsqueda del camión huido y, minutos más tarde, una patrulla localizó un camión que coincidía con la descripción del vehículo sospechoso circulante de forma errática, zigzagueando, en el kilómetro 472 de la A-2, en dirección a Barcelona.

Finalmente, aunque el conductor en un principio hizo caso omiso a las señales que hicieron los agentes a fin de que se detuviera, los Mossos lo interceptaron y, posteriormente, lo llevaron a una zona segura en el kilómetro 475 de la N-II en Bell-lloc d'Urgell.

El conductor, que presentaba síntomas evidentes de encontrarse bajo los efectos de las bebidas alcohólicas, dio una tasa positiva con un valor de 0,90 mg/l. Ante los hechos, los Mossos lo denunciaron penalmente como presunto autor de los delitos de conducción temeraria y condujeron bajo los efectos de las bebidas alcohólicas. El vehículo quedó inmovilizado en el lugar. El conductor denunciado, que tiene un antecedente por hechos similares, tendrá que comparecer cuando sea requerido ante el juzgado de instrucción de Lleida.