Una colisión frontal entre una furgoneta y un todoterreno corta la C-14 en Artesa de Segre

Una colisión frontal entre una furgonetas y un todo terreno obliga a cortar este miércoles por la tarde la C-14 en el término municipal de Artesa de Segre. El accidente se ha producido en el punto kilométrico 110, según el Servei Català de Trànsit. Al menos dos personas habrían resultado heridas y una de ellas ha quedado atrapada en el vehículo y ha tenido que ser rescatada por los Bombers.

L'accident s'ha produït a l'altura del punt quilomètric 110.Oriol Plens

