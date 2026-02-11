El Parlament tramita por lectura única la ley sobre el reconocimiento de la singularidad del Aran

Publicado por acn Creado: Actualizado:

El Parlament ha tramitado este miércoles por lectura única la ley sobre el reconocimiento de la Val d'Aran. A propuesta de los grupos parlamentarios del PSC, Junts, ERC, los Comuns y la CUP, el texto acuerda, entre otros, un refuerzo del papel del Parlament como garante del autogobierno aranés. En este sentido, se quiere garantizar que el reconocimiento legal de la singularidad del Aran no quede meramente declarativo, sino que tenga una aplicación práctica y efectiva dentro del marco normativo catalán, contribuyendo así a la consolidación de su autogobierno y al fortalecimiento de su personalidad institucional propia. Se ha votado por 107 votos a favor de los grupos que han presentado la propuesta y Aliança Catalana, 11 en contra de Vox y 15 abstenciones del PP.