Rialb comienza este miércoles a llenar el pantano de L’Albagés

El pantano de Rialb comenzará este miércoles a derivar agua hacia el Segarra-Garrigues para que, al cabo de 85 kilómetros de canal, pueda comenzar al fin el llenado del embalse de L’Albagés, situado en el cauce del río Set. El agua llegará al pantano de Les Garrigues previsiblemente un día después y comenzará con unos cuatro hectómetros para constatar que no haya obstáculos a lo largo del cauce, ya que el canal principal está totalmente operativo desde 2015 y el pantano está listo desde hace cinco años. Actualmente, almacena unos 12 hectómetros cúbicos de agua procedentes principalmente de la lluvia.

La que comienza hoy será, de hecho, la tercera fase del llenado (ya ha alcanzado 20 hectómetros con anterioridad), que llegará a los 47 hectómetros de agua embalsada, mientras que la cuarta quedaría para el próximo año y supondría colmar el embalse hasta los 82 hectómetros cúbicos de agua.

El llenado del pantano ya es posible tras la tramitación de los documentos de Protección Civil, firmados esta semana por Gobierno y Generalitat.