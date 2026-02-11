Un camión hormigonera se hunde en una zanja de obras, rompe una tubería y obliga a cerrar un supermercado de Mollerussa

Publicado por Joan Gómez Creado: Actualizado:

Un camión hormigonera que trabajaba en las obras de mejora de la línea eléctrica en la calle Domènec Cardenal de Mollerussa quedó ayer atrapado tras hundirse parcialmente en un tramo abierto por los trabajos de soterramiento. El incidente provocó la rotura de una tubería y una importante fuga de agua que afectó a buena parte de la vía y a viviendas próximas, además del supermercado BonÀrea situado en la calle Joaquima de Vedruna, que tuvo que cerrar temporalmente. Según los primeros indicios, el vehículo, que había accedido a la zona para tapar un agujero con material, cedió con sus ruedas en el punto de la excavación y, al desplazar el terreno, dañó la conducción. Durante buena parte de la mañana se restringió el tráfico en un tramo de la calle Domènec Cardenal mientras se trabajaba para controlar la fuga y retirar el camión.

Para desbloquear la situación se movilizó una grúa de rescate, que finalmente pudo extraer el vehículo. En el lugar actuaron la Policía Local, los Bombers y técnicos del consistorio y también de la empresa que gestiona el servicio de agua de boca en la ciudad, Agbar, que evaluaron los daños y coordinaron la reparación de la tubería.

Pasado el mediodía se restableció la circulación en la zona, mientras continuaban las comprobaciones para cuantificar los daños y normalizar el servicio. El supermecado Bon Àrea pudo volver a abrir puertas a media tarde.