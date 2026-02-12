Antoni Arnó, tercer alcalde en un año con los votos de Junts y ERC

El edil de Junts Antoni Arnó se convirtió anoche en el tercer alcalde de Almacelles en el último año. Fue investido en el pleno para elegir al sucesor de Vanesa Olivart (Junts), tras su dimisión el pasado mes de enero por motivos de salud. La candidatura de Arnó recibió los votos de los cuatro miembros de su grupo y del único concejal de ERC, Ignasi Comella, frente a dos votos en contra de Almacelles en Comú y seis abstenciones de Pacte Local, PSC y el edil no adscrito, Josep Torres. Arnó inicia su mandato a poco más de un año de las elecciones locales y con un gobierno en minoría, al igual que sus predecesores.

La candidatura de Arnó se impuso por mayoría simple a la de Montserrat Cortasa, portavoz de Almacelles en Comú y que solo obtuvo los dos votos de su grupo. Una vez investido, el nuevo alcalde reconoció que el municipio “ha sufrido una inestabilidad que no es deseable” y que ser la tercera persona que ocupa la alcaldía en un mandato municipal “no es habitual ni recomendable”. Argumentó que supone una pausa en el funcionamiento del consistorio que conlleva “un coste en tiempo y energía”. Cabe recordar que Joan Bosch (Pacte Local) dimitió en mayo del año pasado tras romperse la alianza de gobierno que lideraba, quedar en minoría y sufrir el bloqueo de la oposición en el pleno. También Olivart se vio abocada a gobernar en minoría.

Arnó se comprometió a buscar “diálogo, consenso y transparencia” para obtener una estabilidad en el gobierno que permita al ayuntamiento ejecutar los proyectos en curso hasta el final del mandato municipal. También destacó la necesidad de “restaurar la confianza de los vecinos en la institución”.

Antes de la votación para elegir al nuevo alcalde, tomó posesión del cargo de concejala del grupo de Junts Carlota Montfort, procedente de las filas de la JNC. Es la edil más joven del consistorio y ocupará la vacante en grupo municipal que dejó vacante Olivart tras dejar el ayuntamiento.