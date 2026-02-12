Casi un millón de extranjeros pasaron por Lleida el año pasado

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Un total de 913.364 de extranjeros entre turistas y viajeros que visitaron otras partes de España entre enero y noviembre de 2025 pasaron por Lleida, según una estadística experimental publicada por el Instituto nacional de Estadística (INE) que se basa en los datos proporcionados por las grandes operadores de telefonía móvil en España, que identifican a los no residentes a través de la posición de un móvil contratado en el extranjero que se conecta a una red de un operador español. Por lo tanto, “si un ciudadano francés viene a España tres veces en abril, contará como tres turistas franceses”, aclara el propio INE.

Esta misma circunstancia pasa a menudo en el Pirineo de Lleida, muy cercano a la frontera francesa en Aran y a la andorrana en el Alt Urgell, lo que explica que andorranos (190.664) y franceses (301.681) fueran los principales visitantes de Lleida en 2025. Sin embargo, el dato oficial de turistas extranjeros en Lleida marcó una hito histórico, alcanzando los 254.564 visitantes, según informó la semana pasada la diputación de Lleida.