Condenado a 4 años de prisión por abusar sexualmente de dos hermanas menores en Balaguer

La Audiencia de Lleida ha condenado a 4 años de prisión a un hombre acusado de abusar sexualmente de dos hermanas de 13 y 15 años en Balaguer en 2019. El procesado ha reconocido los hechos estos jueves en la Audiencia de Lleida a raíz de un pacto de conformidad entre la defensa y la Fiscalía, que inicialmente solicitaba una condena de 8 años de prisión por dos delitos de abuso sexual a menor de 16 años. El individuo ha declarado por videoconferencia desde el juzgado de paz de Alcoletge (Segrià) a raíz de la alerta por ventoleras. En el momento de los hechos, el hombre tenía 28 años y conoció a las menores a través de Internet. Según los hechos probados, salió con ellas y les dio besos y abrazos, pero no llegaron a mantener relaciones sexuales completas.

En concreto, el hombre llamó por teléfono a la escuela donde estudiaba una de las menores para que la dejaran salir del recinto bajo el pretexto de tener una visita médica. Una vez fuera, abusó sexualmente de ella. Posteriormente, mantuvo otra relación con la hermana de la primera víctima, también menor y de quien también abusó sexualmente.

El posible ingreso en la prisión del condenado se resolverá en la ejecución de la sentencia, según fuentes judiciales. Además, se ha acordado que cumpla 5 años de libertad vigilada, no pueda aproximarse a menos de 200 metros de las víctimas ni comunicarse con ellas durante 5 años, y no pueda trabajar en trabajos que impliquen un contacto directo con menores durante 5 años.