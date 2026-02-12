Dos heridos en una colisión frontal en Artesa de Segre

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Dos personas resultaron heridas ayer tras la colisión frontal entre un todoterreno y una furgoneta que circulaban por la C-14, a la altura de Artesa de Segre. El accidente tuvo lugar sobre las 17.00 horas en el punto kilométrico 110, según el Servei Català de Trànsit (SCT). La ocupante de uno de los vehículos fue trasladada en estado grave al hospital Arnau de Vilanova de Lleida mediante un helicóptero medicalizado. Otra persona también resultó herida de diversa consideración y fue trasladada al mismo centro hospitalario, donde le dieron el alta in situ.

Los Bomberos de la Generalitat recibieron el aviso a las 16.59 horas y enviaron al lugar seis dotaciones. Los efectivos tuvieron que excarcelar a uno de los ocupantes que había quedado atrapado en su vehículo.

El accidente obligó a cortar por completo la circulación por la vía hasta las 18.17 horas, cuando se pudo habilitar un paso alternativo. No fue hasta las 19.36 horas que se pudo restablecer el tránsito.

El pasado viernes, el conductor de una camioneta se dio a la fuga tras chocar contra un turismo en la variante de la C-26 de Balaguer. El turismo que conducía una mujer quedó totalmente destrozado y los Mossos d’Esquadra abrieron una investigación para identificar, localizar y denunciar penalmente al infractor.