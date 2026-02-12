El Govern aplaude el llenado de L’Albagés y dice que ahorrará costes

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, certificó desde el Parlament que el pantano de Rialb comenzó ayer a derivar agua hacia el canal Segarra-Garrigues para llenar el embalse de L’Albagés. La operación arranca después de que Protección Civil, la Confederación Hidrográfica del Ebro, los ayuntamientos y el Gobierno hayan finalizado todas las tramitaciones y aprobado todos los planes de protección. Según el conseller, la infraestructura permitirá ahorrar costes a los regantes, especialmente en bombeos desde el río Segre en Alfés, pero al mismo tiempo tener “más reservas” para empezar las pruebas de carga de la presa. Los regantes habían manifestado su preocupación por el retraso de la operación a pesar de la situación actual de lluvias abundantes y buenas reservas al sistema Oliana-Rialb.Ordeig remarcó que el objetivo era iniciar la puesta en carga, que durará previsiblemente hasta el próximo año, antes del deshielo. Rialb está al 90% de su capacidad y, precisamente coincidiendo con el llenano de L’Albagés, vertió más agua también hacia el río por una válvula lateral a pocos metros de la presa. El agua llegará previsiblemente hoy a L’Albagés (después de recorrer los 85 kilómetros del canal). De hecho, el Govern tenía previsto visitar la presa hoy pero los avisos por temporal obligaron a posponer el acto.

Alerta sanitaria

El conseller se refirió también a la alerta sanitaria en materia ganadera y recordó que ayer se levantaron también las restricciones a la movilidad por la gripe aviar, que afectaba a las dos últimas granjas en Lleida pero que había obligado a paralizar medio centenar de explotaciones en Ponent. Ordeig señaló que se han comenzado a tramitar las indemnizaciones a los ganaderos afectados.

Avanzó también que en cuestión de dos semanas (el próximo día 26, concretó), si no hay imprevistos, también se levantará la alerta sanitaria por la Dermotosis Nodular Contagiosa, lo que permitirá liberar 1.000 cabezas de ganado bovino en la Catalunya central y Girona. El titular de Agricultura hizo un llamamiento al sector para que “no nos relajemos” y pidió mantener la “prudencia”.