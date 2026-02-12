Publicado por Maria Molina Periodista Creado: Actualizado:

Números en las paredes para ubicar a los soldados heridos. - A.E.S. El médico Antoni Porta. - A.E.S. Un grafiti con la imagen de una de las enfermeras del hospital. - A.E.S. Dibujo de los aviones de una batalla aérea. - A.E.S. Un combate de boxeo de 1922 recreado en una de las paredes de Casa Seró. - A.E.S. La Casa de la Vila. - A.A.

Los grafitis hechos por los heridos en las contiendas en el frente del Ebro durante la Guerra Civil en las paredes de Casa Seró de El Soleràs ya pueden verse a través de un recorrido virtual en el enlace https://patrimonivirtual360.in-situ.cat/soleras/. Se encuentran en la buhardilla de esta vivienda particular que fue requisada durante el conflicto y donde se permite el acceso a las personas que los quieren visitar en fechas señaladas, ya que está deshabitada. Uno de los dibujos representa una batalla aérea con un avión alcanzado y un aviador saltando el paracaídas y también hay números pintados que indican el lugar asignado a cada herido. En otro de los grafitis se puede observar un enano de la película Blancanieves de Disney, algo que resulta curioso, ya que todavía no estaba estrenada en España, por lo que el autor podría ser un brigadista extranjero, explica el alcalde, Manel Marsan. También se hace mención a un combate de boxeo que podría ser el que enfrentó al afroamericano Joe Louis con el alemán Max Schmeling en Nueva York, en 1922. Otro de los dibujos es el de una enfermera que trabajaba en el hospital, un transatlántico o el retrato del que podría ser el médico que dirigió el hospital de El Soleràs, Antoni Porta.

La empresa leridana Insitu Patrimoni i Turisme SL se ha encargado de visualizar los espacios que tuvieron protagonismo durante la Guerra Civil (1936-1939), en concreto, las fosas comunes y los hospitales de campaña de la rectoría y de Casa Seró. Para ello ha contado con una ayuda del IEI destinada a la puesta en marcha de actividades conmemorativas, de investigación y de difusión de la memoria democrática que asciende a casi 7.000 euros. Según Marsan, se trata de una opción para complementar las visitas que se hacen a las fosas y “abrir a todo el mundo los grafitis del hospital de convalecientes de Casa Seró”, que ya se visita una vez al año en persona por la conmemoración de los bombardeos que sufrió la población el 25 de diciembre de 1938. La ruta incluye un recorrido a las fosas comunes y a la plaza, donde está la rectoría donde, el antiguo Hospital de la Sang, y después Casa Seró, donde se ha llegado a hacer la recreación teatral de una operación de urgencia de un herido en el frente.

Con esta iniciativa el consistorio quiere divulgar la memoria histórica de la Guerra en el territorio.

El consistorio de Arbeca señaliza todos los edificios que tienen interés

El ayuntamiento de Arbeca ha señalizado los espacios de memoria histórica que considera especialmente significativos como son la iglesia de Sant Jaume, el antiguo Centre d’Unió Republicana, la antigua Casa de la Vila, el Hospital Vell, la Abadía, el Centre Independent y el cementerio viejo. En cada uno de estos puntos se han instalado plafones informativos elaborados con criterios de rigor histórico y con voluntad divulgativa. El conjunto forma parte de una ruta urbana que parte de la oficina de turismo local. El coste ha sido de 12.624 euros de los que 8.761 han estado financiados con ayudas del Memorial Democràtico y con fondos propios del consistorio.