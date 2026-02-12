Intenta atropellar a un vecino de Organyà y mata a uno de sus perros

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Los Mossos d’Esquadra detuvieron el miércoles de la semana pasada a un vecino de Organyà de 47 años que intentó matar a otro atropellándole en dos ocasiones. El arrestado mató a un perro de la víctima durante la maniobra. El hombre fue arrestado como como presunto autor de los delitos de homicidio en grado de tentativa, lesiones y maltrato animal. El investigado quedó en libertad con cargos el jueves tras pasar a disposición judicial en La Seu d'Urgell y le aplicaron medidas cautelares como la prohibición de aproximación y de comunicación con la víctima, la prohibición de armas y que comparezca cuando sea requerido, según informaron fuentes judiciales a este periódico.

Los hechos ocurrieron a las 9.00 horas del lunes 2 de febrero en la zona de los huertos de esta localidad del Alt Urgell. Según informaron ayer los Mossos d’Esquadra, se produjo una discusión inicial entre una pareja que paseaba a tres perros correctamente atados y otro hombre que paseaba a otros sin atar. Tras esta discusión, este último se marchó a su domicilio y regresó con su vehículo, a alta velocidad, con la intención de atropellar al joven.

La víctima, cuando detectó que el vehículo se dirigía hacia él, saltó al margen del camino para evitar el atropello, pero no pudo impedir que el vehículo pasara por encima de sus perros. A consecuencia de ello, una de sus mascotas murió en el acto, otra sufrió heridas graves y la tercera, lesiones leves. Al no conseguir arrollar al hombre, el investigado dio media vuelta y le intentó atropellar de nuevo sin éxito, según informó ayer la Policía catalana.

Ante la denuncia, los Mossos d’Esquadra abrieron una investigación que finalizó dos días después con el arresto del supuesto agresor, al que imputan tres delitos, uno de ellos tentativa de homicidio. El jueves pasó a disposición y quedó libre con cargos.