Investigan al alcalde de Naut Aran por 5.200 € pagados en un bar con la tarjeta municipal

El alcalde de Naut Aran, César Ruiz-Canela, es objeto de una investigación judicial para determinar si hizo pagos indebidos con la tarjeta de crédito del ayuntamiento. Estas diligencias penales tienen su origen en un pago de más de 5.000 euros en consumiciones en un bar en Zaragoza hace dos años. El primer edil, de Convergència Aranesa (CA), ha prestado ya declaración por estos hechos ante el juez y ha defendido su inocencia: asegura que la tarjeta le fue sustraída o clonada en el local y que cargaron en ella consumiciones que no hizo.

Ruiz-Canela explicó que acudió con un amigo al establecimiento y que, tras pasar allí unas dos horas y media, se encontró después con pagos que ascendían a unos 7.000 euros. Unos 5.200 se habían cargado en la tarjeta municipal y el resto en otra de uso particular. “En la cuenta figuraban 25 botellas de champán, es imposible que nos las bebiéramos, es evidente”, apuntó el primer edil. Explicó que bloqueó de inmediato las dos tarjetas y después reintegró el dinero pagado con la del ayuntamiento de su propio bolsillo. Tres o cuatro semanas después, apuntó, presentó denuncia sobre estos hechos siguiendo el consejo del asesor del banco.

Según el alcalde, fue su propia denuncia lo que dio pie a la investigación sobre los pagos con la tarjeta municipal, y se mostró convencido de que la causa quedará archivada. En este sentido, apuntó que el dinero ha sido restituido a las arcas municipales y que, en otras ocasiones, ha habido confusiones con el uso de esta tarjeta y la suya propia que se han saldado también con la devolución de lo pagado y “sin reparos por parte del secretario-interventor” del ayuntamiento.

“Dos tarjetas idénticas”

Aparte del pago en el local de Zaragoza, hubo dos pagos de 600 y 1.200 euros con la tarjeta municipal que el alcalde ha reconocido como erróneos. Explicó que se hicieron en un momento en que la tarjeta del ayuntamiento y la suya propia “eran idénticas” y, además, “tenían el mismo número pin”. Subrayó que cada pago por error con la primera fue rápidamente devuelto a las arcas de consistorio y que también se ha dado la situación contraria: pagos municipales con su tarjeta personal que tuvo que reintegrar a su cuenta. El primer edil apuntó que, actualmente, su tarjeta de crédito y la del consistorio son fácilmente distinguibles, por lo que no se han vuelto a repetir estas situaciones.

Aceptó una condena por abusos sexuales a una joven

César Ruiz-Canela Nieto aceptó el pasado 3 de noviembre una condena por abuso sexual por acosar y levantar la falda a una joven en una discoteca de Vielha en junio de 2022. Reconoció los hechos y fue condenado en un juicio de conformidad tras el acuerdo que alcanzaron la Fiscalía, la defensa y la acusación particular. Aceptó una multa de 3.240 euros, la prohibición de acercarse a menos de 200 metros de la víctima y de comunicarse con ella por cualquier medio en los próximos 4 años, así como la inhabilitación para trabajar con menores de edad durante 3 años. Además, indemnizó a la joven con 15.000 euros por daños morales. Los hechos fueron grabados en un vídeo se viralizó.Más de una década antes, en 2011, el alcalde fue condenado a pagar 1.350 euros por conducir bajo los efectos del alcohol y por desconsideración hacia los agentes que le hicieron la prueba de alcoholemia.