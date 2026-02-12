La CHE rectifica e ‘indulta’ el azud de Massalcoreig para salvar sus riegos

Publicado por EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Creado: Actualizado:

Un kafkiano episodio de dislexia toponímica y/o administrativa, sin descartar que se hubiera producido una mezcla de ambas, ha estado cerca de provocar un desaguisado de grandes, y graves, dimensiones en el Baix Segre y el Baix Cinca: la concesión de agua de riego de la que es titular la comunidad de regantes de Massalcoreig lleva más de un siglo inscrita a favor de la “Codad. de Regantes de Malcoreig” en el Libro de Aprovechamientos de la cuenca del Ebro, y esa circunstancia ha tenido dos meses y medio bajo amenaza de demolición el azud del Cinca en Fraga en el que se encuentra su toma.

“El azud se va a eliminar de la lista de candidatos” a la demolición para devolver su flujo natural al río, le indica el Miteco (ministerio para la Transición Ecológica) a Sara Bailac, la senadora leridana de ERC, en una respuesta parlamentaria con la que el Gobierno central admite el desaguisado y zanja la polémica.

El conflicto comenzó a primeros de diciembre, cuando SEGRE adelantó la presencia del azud en la lista de candidatos, en la que figuran otros tres de Lleida que carecen de uso a fecha de hoy. Se trata de los del río Toran en Canejan, el Set en El Cogul y el barranco Els Quadros en Torà, a los que se añade una acequia que atraviesa el barranco de Seròs, en Talarn. La noticia hizo que se movilizaran para evitar el derribo el ayuntamiento y los regantes de La Secla, una comunidad de 600 ha con una toma alternativa en el Canal de Aragón y Catalunya.

La pequeña presa, una pared de rocas en el cauce del Cinca, entre el estadio de La Estacada y el puente de la N-II, fue incluída por los técnicos de la CHE (Confederación Hidrográfica del Ebro) entre los “azudes seleccionados como candidatos para su demolición” en el próximo PHE (Plan Hidrológico del Ebro) y dentro del programa Ebro Fluye, que tiene como objetivo restaurar la continuidad de los sistemas fluviales.

La candidatura respondía al hecho de “no haberse encontrado en un primer momento un derecho concesional asociado a dicha infraestructura”, señala la respuesta, que narra cómo “tras las dudas surgidas, se ha revisado este azud en concreto y se han localizado antecedentes”.

La concesión original, a favor de un molino, data del 28 de septiembre de 1908. El derecho de los regantes es de 1954, por lo que vence en 2029.