Mil firmas contra el puerta a puerta en La Pobla

La plataforma vecinal de La Pobla de Segur, contraria a la puesta en marcha de la recogida de basura domiciliaria el próximo día 19, entregó ayer un total de 1.145 firmas en el consell del Jussà, que gestiona el servicio, y el ayuntamiento. La entidad promueve caceroladas que se vienen haciendo diariamente desde el pasado sábado y prepara una movilización para el domingo 15. Por su parte, el alcalde de La Pobla, Marc Baró, indicó que ya se han retirado contenedores subterráneos y que el día 16 se repartirán los cubos y se eliminarán las islas de depósito. Baró indicó que espera que los vecinos se adapten, al igual que han hecho los del Sobirà, aunque el inicio será complicado.